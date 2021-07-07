البطريرك الراعي من بعبدا: قلت لفخامة الرئيس إنّ خطاب البابا فرنسيس هو خارطة طريق بالنسبة لنا وعلينا كرؤساء كنائس أن نباشر التواصل مع من توجّه لهم البابا بخطابه

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