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البطريرك الراعي: أنا أفهم اللبنانيين وقداسة البابا يدرك ألمهم وأوجاعهم ولكنّه طلب منهم الصمود والمقاومة ولكن الأمور لا تحتمل المدى الطويل
Lebanon 24
07-07-2021
|
12:09
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