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البطريرك الراعي: أدعو الرئيس المكلّف للإسراع بتشكيل الحكومة مع فخامة الرئيس بما يتوافق مع الدستور وتأليف الحكومة هو الباب لأي حلّ

Lebanon 24
07-07-2021 | 05:12
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الحريري: ما على فخامة الرئيس إلا الافراج عن التشكيلة لتذهب الحكومة إلى المجلس النيابي فإذا فشلت في نيل الثقة يكون قد تحقق له ما يريد وتخلص من رئيس الحكومة وأعطى البرلمان الفرصة الوحيدة التي يتيحها الدستور لإلغاء مفاعيل تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة
lebanon 24
07/07/2021 15:42:46 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي من بعبدا: قلت لفخامة الرئيس إنّ خطاب البابا فرنسيس هو خارطة طريق بالنسبة لنا وعلينا كرؤساء كنائس أن نباشر التواصل مع من توجّه لهم البابا بخطابه
lebanon 24
07/07/2021 15:42:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لا مبرّر بأن لا يكون هناك حكومة أو اتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف والحكومة فوق كلّ اعتبار
lebanon 24
07/07/2021 15:42:46 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: لم تعد الذرائع تبرر عدم تشكيل الحكومة وندعو الرئيس المكلف لتقديم "تشكيلة مستحدثة من الاختصاصيين"
lebanon 24
07/07/2021 15:42:46 Lebanon 24 Lebanon 24
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