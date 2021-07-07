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البطريرك الراعي: نعم هناك مخطّطٌ يستهدف لبنان وعلينا أن نحصّن أنفسنا منه وأن نحمي وحدتنا الداخلية

Lebanon 24
07-07-2021 | 11:13
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07/07/2021 15:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24
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