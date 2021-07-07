أخبار عاجلة

الأسطول الروسي: نتعقب سفينة حربية إسبانية دخلت مياه البحر الأسود

Lebanon 24
07-07-2021 | 05:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
جونسون عن حادثة البحر الأسود: لم ندخل المياه الروسية
lebanon 24
07/07/2021 15:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام روسية: طلقات تحذيرية روسية باتجاه سفينة حربية بريطانية في البحر الأسود
lebanon 24
07/07/2021 15:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسطول السادس الأميركي: دخول السفينة هاميلتون إلى البحر الأسود لتقديم الدعم إلى حلفاء وشركاء الناتو
lebanon 24
07/07/2021 15:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام تركية: واشنطن أبلغت أنقرة بأن السفينتين الحربيتين لن تعبرا إلى البحر الأسود عبر المضائق التركية
lebanon 24
07/07/2021 15:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:08 | 2021-07-07
08:01 | 2021-07-07
07:25 | 2021-07-07
06:54 | 2021-07-07
06:49 | 2021-07-07
06:34 | 2021-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website