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سفينة الحاويات "إيفر غيفن" تستعد لمغادرة قناة السويس بعد التحفظ عليها لأكثر من ثلاثة أشهر

Lebanon 24
07-07-2021 | 05:34
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