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نائب وزير الدفاع السعودي يبحث مع مسؤولين أميركيين الجهود الثنائية والتنسيق المشترك بخصوص القضايا الأمنية

Lebanon 24
07-07-2021 | 09:24
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