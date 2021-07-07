أخبار عاجلة

رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري للـmtv: تطويق المتحوّر "دلتا" يكون عبر التشدّد على المطار وعودة وزارة الصحة إلى العزل ومتابعة حالات المخالطين

Lebanon 24
07-07-2021 | 13:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري: يجب ألا يؤخَذ لقاح "أسترازينيكا" لمَن هم دون الثلاثين عاماً وقرار وزارة الصحة غير مسؤول عندما تمّ السماح للمنصة بإرسال رسائل نصّية لهؤلاء من أجل أخذ هذا اللقاح ونطالب بتصحيح هذه الدعوات (MTV
lebanon 24
07/07/2021 23:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري: هكذا يتم تطويق المتحوّر "دلتا"
lebanon 24
07/07/2021 23:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: تسجيل 101 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و46 حالة متحوّر "دلتا" وافدة من 10 بلدان
lebanon 24
07/07/2021 23:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: تسجيل 207 إصابات جديدة بـ"كورونا" في لبنان والعدد التراكمي للحالات 545570
lebanon 24
07/07/2021 23:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:29 | 2021-07-07
16:28 | 2021-07-07
16:26 | 2021-07-07
16:25 | 2021-07-07
16:15 | 2021-07-07
16:13 | 2021-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website