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إطلاق نار في منطقة تلحيات سهل عكار إثر خلاف على مصادرة صهريج مازوت تابع لأحد مالكي الاشتراك وعلى الفور حضرت قوة من الجيش

Lebanon 24
07-07-2021 | 14:43
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