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قطع الطريق العام في برج العرب احتجاجُا على إنقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود مادة المازوت لتشغيل مولدات الاشتراك

Lebanon 24
07-07-2021 | 15:40
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