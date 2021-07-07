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أخبار عاجلة
الجيش الاسرائيلي ألقى 10 قنابل مضيئة قبالة الخيام هذا المساء
Lebanon 24
07-07-2021
|
16:15
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