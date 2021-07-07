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الاستعصاء الحكومي على حاله في ظلّ الأزمات المتشابكة

Lebanon 24
07-07-2021 | 17:21
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كتبت "القبس" الكويتية: "بينما يتقلّب اللبنانيون على نار الازمات المتشابكة، يستمر الاستعصاء الحكومي على حاله، في ظل معلومات بأن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حسم قراره بالاعتذار، وبأنه ليس في وارد تغطية اي بديل".
وقد كشفت مصادر إعلامية عبر "القبس" الكويتية ان "فريق الرئيس ميشال عون بدأ قبل مدة قصيرة التواصل مع المرشحين المحتملين لرئاسة الحكومة، منطلقا من فرضية ان اعتذار الحريري بات محسوما".

المصدر: أنديرا مطر - القبس الكويتية
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