‏أوساط مطلعة عبر "اللواء": التدهور الحاصل في البلد على صعيد عدة ملفات وقطاعات لا يمكن أن يجد له أي سبيل للمعالجة مع انعدام الأمل في تأليف الحكومة خصوصا أن كان اعتذار ⁧‫الحريري‬⁩ بات مرجحاً وينتظر نقطة الصفر

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