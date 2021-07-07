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‏أوساط مطلعة عبر "اللواء": التدهور الحاصل في البلد على صعيد عدة ملفات وقطاعات لا يمكن أن يجد له أي سبيل للمعالجة مع انعدام الأمل في تأليف الحكومة خصوصا أن كان اعتذار ⁧‫الحريري‬⁩ بات مرجحاً وينتظر نقطة الصفر

Lebanon 24
07-07-2021 | 19:21
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