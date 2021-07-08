البزري لـ"صوت كل لبنان": دخلنا في مرحلة متحوّر "دلتا" ولكن إقفال المطار ليس خياراً الآن وربما "دلتا" دخل لبنان منذ أسابيع وليس مؤخراً ويجب متابعة الإصابات بشكل جدّي

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