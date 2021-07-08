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أخبار عاجلة
زحمة سير خانقة على الأوتوستراد الساحلي في الدامور بسبب طوابير السيارات على محطات الوقود وتحويل السير الى طريق الدامور القديمة (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
08-07-2021
|
01:10
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