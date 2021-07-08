الرئيس عون التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونيسكا قبيل مناقشة مجلس الأمن لتقرير حول تطبيق القرار 1701 والوضع في الجنوب وعمل القوات الدولية

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