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وصول السفير السعودي وليد بخاري إلى بكركي حيث يقام احتفال لمناسبة صدور كتاب "علاقة البطريركيّة المارونيّة بالمملكة العربيّة السعوديّة" للأباتي أنطوان ضو الأنطوني

Lebanon 24
08-07-2021 | 04:01
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