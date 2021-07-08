الأباتي أنطوان ضو بحفل صدور كتابه عن علاقة البطريركيّة المارونيّة بالسعودية في بكركي: المملكة هي أكبر من مملكة ووطن بل هي رسالة إلى العالم لنشر ثقافة الحوار والتلاقي بين المسيحيين والمسلمين

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