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الأباتي أنطوان ضو: إرادة المسيحيين ثابتة في ألا يغادروا أرضهم وألا يتخلوا عن حريتهم وعن عيشهم المشترك مع إخوانهم المسلمين

Lebanon 24
08-07-2021 | 04:35
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