أخبار عاجلة

بخاري: نأمل من الأفرقاء السياسيين أن يغلّبوا المصلحة اللبنانية لمواجهة التحديات التي يعيشها لبنان

Lebanon 24
08-07-2021 | 04:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بخاري من بكركي: لا نسمح المساس بالهوية اللبنانية
lebanon 24
08/07/2021 14:39:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بخاري: نؤكد أنّ المملكة لا تسمح بالمساس بالهوية الوطنية اللبنانية ولا بنسيج العروبة تحت أي سبب
lebanon 24
08/07/2021 14:39:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار في وزارة خدماتية حيوية، وهو استاذ متفرغ في الجامعة اللبنانية ولا علاقة لاختصاصه بالوزارة التي يُستشار في أعمالها، يطمح لأن يعيّن مديراً عاماً فيها (نداء الوطن)
lebanon 24
08/07/2021 14:39:14 Lebanon 24 Lebanon 24
عكر تدعو العرب لمساعدة لبنان: التحديات التي يواجهها لبنان تشكل تهديداً غير مسبوق لوجوده
lebanon 24
08/07/2021 14:39:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:28 | 2021-07-08
06:51 | 2021-07-08
06:51 | 2021-07-08
06:40 | 2021-07-08
06:25 | 2021-07-08
06:06 | 2021-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website