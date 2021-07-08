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البطريرك الراعي: نأمل بأن يكون هذا اللقاء نداءً من القلب إلى لقاء وطني شامل يؤدي لإنقاذ الوطن فتتألف الحكومة وتجرى الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها

Lebanon 24
08-07-2021 | 05:06
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