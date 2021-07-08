البطريرك الراعي: المملكة أيدت لبنان في المحافل العربية والدولية واستثمرت في مشاريع نهضته وكانت ترعى المصالحات والحلول وتستقبل اللبنانيين وتوفر لهم الإقامة وفرص العمل

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