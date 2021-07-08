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البطريرك الراعي: لبنان يسير في هذا الشرق أخا للعرب ومناصراً للحق وهكذا ندرك مدى محورية دورَيْ المملكة والبطريركية المارونية في لبنان والمشرق والعالم العربي

Lebanon 24
08-07-2021 | 05:15
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