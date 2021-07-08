البطريرك الراعي: الصداقة بين البطريركية والمملكة متنت اكثر فأكثر الصداقة والتعاون بين البلدين وكان اللبنانيون اوائل الذين سافروا الى المملكة وساهموا في مشاريع الاعمار والسياحة والتعليم

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