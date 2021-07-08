البطريرك الراعي: كم نتمنى أن تستعيد العلاقات اللبنانية السعودية عفويتها وتقاليدها السابقة حين كان قادة المملكة يزورون ربوع لبنان ويلاقون الترحيب الشعبي يومها كان عندنا دولة واحدة وآمنة

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