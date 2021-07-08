السنيورة لـ"صوت كل لبنان": مسألة الاعتذار لم تبت بعد وآن الاوان لوقف العرقلة امام تشكيل الحكومة والكلام عن فيتو على الحريري ليس الا وهم في ذهن البعض

Lebanon 24