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اصحاب صهاريج نقل المياه في ميس الجبل قطعوا الطريق وسط البلدة احتجاجا على صعوبة تأمين المحروقات لآلياتهم

Lebanon 24
08-07-2021 | 05:56
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