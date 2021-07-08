أخبار عاجلة

الحجار لـ"الجديد": المبادرة الفرنسية لا تزال مستمرة رغم كل الحديث عن نهايتها

Lebanon 24
08-07-2021 | 08:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
جورج عطالله لـ"الجديد": نتعاطى بإيجابية تامة لا سيما وان آخر بيان صدر عن الرئاسة الثانية قال إن المبادرة مستمرة وأي مسعى إيجابي نتعاطى معه بإيجابية زائدة
lebanon 24
08/07/2021 19:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ابي رميا للـ"او تي في": المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة وهناك استياء فرنسي من الاداء اللبناني وتوجه لاتخاذ اجراءات عقابية
lebanon 24
08/07/2021 19:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24
المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة
lebanon 24
08/07/2021 19:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر عين التينة للـLBCI :لودريان أكد أن المبادرة الفرنسية لحل الأزمة اللبنانية لا تزال قائمة ومسؤولية تنفيذها تقع على عاتق اللبنانيين من خلال الإسراع في تشكيل الحكومة
lebanon 24
08/07/2021 19:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:50 | 2021-07-08
12:48 | 2021-07-08
12:34 | 2021-07-08
12:13 | 2021-07-08
11:52 | 2021-07-08
11:36 | 2021-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website