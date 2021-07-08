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الحجار لـ"الجديد ": بري وحزب الله اعتبرا ان التصوّر الذي قدمه الحريري جيد جدا لكن موقف باسيل كان سلبيا

Lebanon 24
08-07-2021 | 08:15
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