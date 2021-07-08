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روسيا: مستعدون لتعبئة قوات عسكرية كبيرة إذا تدهور الوضع على الحدود الأفغانية الطاجيكية

Lebanon 24
08-07-2021 | 11:36
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