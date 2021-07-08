أخبار عاجلة

الإفراج عن الناشط إيلي هيكل بعد أن تم اعتقاله

Lebanon 24
08-07-2021 | 22:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الفلسطيني يأمر بفتح تحقيق فوري في ظروف وفاة الناشط نزار بنات خلال اعتقاله من قبل الأمن
lebanon 24
08/07/2021 22:55:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الإفراج عن رجل الأعمال فراس أبو حمدان بعد خطفه ليلاً
lebanon 24
08/07/2021 22:55:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم البنتاغون جيسيكا ماكنولتي للحرة: التقارير الأولية الحالية تشير إلى عدم وقوع أضرار هيكلية أو ضحايا أو إصابات
lebanon 24
08/07/2021 22:55:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الإفراج عن 13 محتجزا في الجزائر بعفو رئاسي
lebanon 24
08/07/2021 22:55:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:44 | 2021-07-08
14:53 | 2021-07-08
14:27 | 2021-07-08
14:13 | 2021-07-08
14:09 | 2021-07-08
13:30 | 2021-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website