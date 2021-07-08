أخبار عاجلة

مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن: بعد 10 أعوام من التفاوض تبددت الثقة بشأن حل أزمة سد النهضة

Lebanon 24
08-07-2021 | 16:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن: ندعو أطراف الخلاف في سد النهضة لعدم القيام بأي إجراءات تضر في مسار التفاوض
lebanon 24
09/07/2021 01:30:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تونس توزع مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة ويحظى بدعم مصر والسودان
lebanon 24
09/07/2021 01:30:55 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الفرنسي في مجلس الأمن: من المحتمل جدا انعقاد جلسة للمجلس الأسبوع المقبل بشأن سد النهضة
lebanon 24
09/07/2021 01:30:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رفع جلسة مجلس الأمن التي كانت مخصصة لبحث أزمة سد النهضة
lebanon 24
09/07/2021 01:30:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:26 | 2021-07-08
18:12 | 2021-07-08
18:05 | 2021-07-08
17:59 | 2021-07-08
17:49 | 2021-07-08
17:33 | 2021-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website