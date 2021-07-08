أخبار عاجلة

وزير الخارجية المصري: أي اتفاق بشأن سد النهضة يجب أن يضمن عدم تعرض أمن مصر المائي للخطر

Lebanon 24
08-07-2021 | 16:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري: نطالب مجلس الأمن بدفع إثيوبيا للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة
lebanon 24
09/07/2021 01:32:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: نسعى لاتفاق ملزم يحفظ مصالح الدول الثلاث بشأن سد النهضة
lebanon 24
09/07/2021 01:32:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصرية: مصر قدمت الكثير من التنازلات بشأن سد النهضة وما تزال تسعى لاتفاق عادل
lebanon 24
09/07/2021 01:32:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: الوساطة الإفريقية بشأن سد النهضة بدأت منذ نحو عام لكنها للأسف لم تسفر عن النتائج المرجوة
lebanon 24
09/07/2021 01:32:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:26 | 2021-07-08
18:12 | 2021-07-08
18:05 | 2021-07-08
17:59 | 2021-07-08
17:49 | 2021-07-08
17:33 | 2021-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website