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وزيرة الخارجية السودانية لمجلس الأمن: دعمنا قيام سد النهضة منذ البداية شرط تشغيله عبر اتفاق قانوني ويجب حفظ حقوق الدول الثلاث المعنية بالسد

Lebanon 24
08-07-2021 | 17:21
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