30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
35
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
إعلام روسي: قوات طالبان تدخل قندهار ثاني أكبر مدن أفغانستان
Lebanon 24
09-07-2021
|
05:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
روسيا: طالبان تعهدت باحترام حقوق النساء في أفغانستان
Lebanon 24
روسيا: طالبان تعهدت باحترام حقوق النساء في أفغانستان
09/07/2021 15:56:23
09/07/2021 15:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة تاس الروسية: طالبان تقول أنها لا تسعى للسيطرة على السلطة في أفغانستان عسكريا
Lebanon 24
وكالة تاس الروسية: طالبان تقول أنها لا تسعى للسيطرة على السلطة في أفغانستان عسكريا
09/07/2021 15:56:23
09/07/2021 15:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر لروسيا اليوم: القوات الأميركية في العراق تدخل حالة الإنذار القصوى بعد هجومي اليوم
Lebanon 24
مصدر لروسيا اليوم: القوات الأميركية في العراق تدخل حالة الإنذار القصوى بعد هجومي اليوم
09/07/2021 15:56:23
09/07/2021 15:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"طالبان" تدعو مترجمي القوات الأجنبية لـ"التوبة" والبقاء في أفغانستان
Lebanon 24
"طالبان" تدعو مترجمي القوات الأجنبية لـ"التوبة" والبقاء في أفغانستان
09/07/2021 15:56:23
09/07/2021 15:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يقفز فوق الـ 19 ألف ليرة ويسجل رقماً قياسياً جديداً!
Lebanon 24
الدولار يقفز فوق الـ 19 ألف ليرة ويسجل رقماً قياسياً جديداً!
02:21 | 2021-07-09
09/07/2021 02:21:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أثارت جدلًا واسعًا..."زواج" فتاة مصرية شهيرة من كلبها
Lebanon 24
أثارت جدلًا واسعًا..."زواج" فتاة مصرية شهيرة من كلبها
14:00 | 2021-07-08
08/07/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يضرب من جديد ويسجل رقماً قياسياً!
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يضرب من جديد ويسجل رقماً قياسياً!
16:12 | 2021-07-08
08/07/2021 04:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تستعرض إطلالتها بفيديو مثير من داخل غرفة ملابسها.. والجمهور يُعلّق : قمر"
Lebanon 24
هيفا وهبي تستعرض إطلالتها بفيديو مثير من داخل غرفة ملابسها.. والجمهور يُعلّق : قمر"
02:00 | 2021-07-09
09/07/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنيفر شقيقة جيسيكا عازار تخطف الأنظار مجدداً بفستان أسود مثير (صورة)
Lebanon 24
جنيفر شقيقة جيسيكا عازار تخطف الأنظار مجدداً بفستان أسود مثير (صورة)
09:40 | 2021-07-08
08/07/2021 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:56 | 2021-07-09
اغلاق الطريق عند جسر الكولا
08:53 | 2021-07-09
هادي ابو الحسن من عين التينة: الوصول الى الحقيقة في انفجار المرفأ هو الاساس ويجب توفير الاجراءات القانونية وإزالة المعوّقات من أمام التحقيق للوصول الى هذه الحقيقة
08:53 | 2021-07-09
هادي ابو الحسن من عين التينة: الهيئة العامة لمجلس النواب هي من تأخذ القرار برفع الحصانات
08:49 | 2021-07-09
قطع سائقو سيارات الأجرة طريق عام بلدة الدورة في عكار العتيقة إحتجاجاً على عدم إستعاطهم تزويد سياراتهم بالمازوت
08:48 | 2021-07-09
آلان عون من عين التينة: بعد نقاش طويل وبناء على ما توفّر تقرر أنه يجب استكمال الأدلة الاضافية لعقد اجتماع آخر لرفع تقرير نهائي الى الهيئة العامة لمجلس النواب لتبتّ بموضوع الملاحقة
08:42 | 2021-07-09
قطع الطريق أمام وزارة الداخلية من قبل أهالي شهداء مرفأ بيروت
فيديو
"هواوي" تكشف عن حاسب لوحي متطور يعمل مع شبكات "5G" (فيديو)
Lebanon 24
"هواوي" تكشف عن حاسب لوحي متطور يعمل مع شبكات "5G" (فيديو)
08:00 | 2021-07-09
09/07/2021 15:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الجدل حول عملها في سوبرماركت.. الظهور الأول للفنانة الشهيرة في كندا: توزّع البطيخ! (فيديو)
Lebanon 24
بعد الجدل حول عملها في سوبرماركت.. الظهور الأول للفنانة الشهيرة في كندا: توزّع البطيخ! (فيديو)
05:40 | 2021-07-09
09/07/2021 15:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ملوحا بأصابع يده.. رئيس البرازيل يتنبأ بنتيجة نهائي "كوبا أميركا" ضد الأرجنتين (فيديو)
Lebanon 24
ملوحا بأصابع يده.. رئيس البرازيل يتنبأ بنتيجة نهائي "كوبا أميركا" ضد الأرجنتين (فيديو)
01:00 | 2021-07-09
09/07/2021 15:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact