أخبار عاجلة

رئاسة الجمهورية: الخبر الذي نُشر عن أنّ القصر الجمهوري "يضغط" لتتمّ تغذيته بالتيار الكهربائي كاذب ولا أساس له من الصحة والقصر يخضع للتغذية الكهربائية العادية كسائر المؤسسات

Lebanon 24
09-07-2021 | 06:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئاسة الجمهورية: هذا الخبر كاذب
lebanon 24
09/07/2021 15:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي هذا الخبر
lebanon 24
09/07/2021 15:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة المجلس النيابي :بإسم الشعب اللبناني تحركت وأتحرك وقرار تكليف رئيس حكومة خارج عن ارادة رئيس الجمهورية بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف (الماده 64 من الدستور)
lebanon 24
09/07/2021 15:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الاعلام في الرئاسة: يصر الرئيس المكلف على محاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية وحقه الطبيعي في احترام الدستور من خلال اللجوء الى ممارسات تضرب الاعراف والأصول، وابتداع قواعد جديدة في تشكيل الحكومة منتهكا صراحة التوازن الوطني الذي قام عليه
lebanon 24
09/07/2021 15:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:12 | 2021-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2021-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:56 | 2021-07-09
08:53 | 2021-07-09
08:53 | 2021-07-09
08:49 | 2021-07-09
08:48 | 2021-07-09
08:42 | 2021-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website