رئاسة الجمهورية: الخبر الذي نُشر عن أنّ القصر الجمهوري "يضغط" لتتمّ تغذيته بالتيار الكهربائي كاذب ولا أساس له من الصحة والقصر يخضع للتغذية الكهربائية العادية كسائر المؤسسات

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