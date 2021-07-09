أخبار عاجلة

توافد النواب الى عين التينة وبينهم المطلوب رفع الحصانة عنهم علي حسن خليل غازي زعيتر وهما من اعضاء لجنة الإدارة والعدل التي تشارك في الاجتماع كذلك وصل المشنوق الى المكان

Lebanon 24
09-07-2021 | 06:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
انتهاء الجلسة المشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، لدرس طلب رفع الحصانة
lebanon 24
09/07/2021 15:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
القاضي البيطار طلب رفع الحصانة عن المشنوق وزعيتر وحسن الخليل وأذونات ملاحقة
lebanon 24
09/07/2021 15:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هادي ابو الحسن من عين التينة: الهيئة العامة لمجلس النواب هي من تأخذ القرار برفع الحصانات
lebanon 24
09/07/2021 15:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
آلان عون من عين التينة: بعد نقاش طويل وبناء على ما توفّر تقرر أنه يجب استكمال الأدلة الاضافية لعقد اجتماع آخر لرفع تقرير نهائي الى الهيئة العامة لمجلس النواب لتبتّ بموضوع الملاحقة
lebanon 24
09/07/2021 15:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:12 | 2021-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2021-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:56 | 2021-07-09
08:53 | 2021-07-09
08:53 | 2021-07-09
08:49 | 2021-07-09
08:48 | 2021-07-09
08:42 | 2021-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website