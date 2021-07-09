توافد النواب الى عين التينة وبينهم المطلوب رفع الحصانة عنهم علي حسن خليل غازي زعيتر وهما من اعضاء لجنة الإدارة والعدل التي تشارك في الاجتماع كذلك وصل المشنوق الى المكان

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