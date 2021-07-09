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الرئيس برّي أوفد مستشاره علي حمدان الى اهالي الضحايا المعتصمين في محيط قصر عين التينة ناقلا اليهم التزام رئيس المجلس بالقانون ووقوفه إلى جانب الاهالي

Lebanon 24
09-07-2021 | 06:20
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