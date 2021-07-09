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بعد الإستماع إلى النواب الثلاثة سيتم أخذ القرار حول رفع الحصانة عنهم من عدمه وهناك إتجاه لكتلتي "لبنان القوي" و"الجمهورية القوية" للتصويت لصالح رفع الحصانات (الجديد)

Lebanon 24
09-07-2021 | 06:41
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