بعد الإستماع إلى النواب الثلاثة سيتم أخذ القرار حول رفع الحصانة عنهم من عدمه وهناك إتجاه لكتلتي "لبنان القوي" و"الجمهورية القوية" للتصويت لصالح رفع الحصانات (الجديد)

Lebanon 24