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الجديد: النيابة العامة التمييزية تبلغت ظهر أمس قرار الوزير فهمي حول استجواب اللواء ابراهيم وذلك بعد دراسته في الدائرة القانونية للوزارة

Lebanon 24
09-07-2021 | 07:14
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