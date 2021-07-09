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قطع سائقو سيارات الأجرة طريق عام بلدة الدورة في عكار العتيقة إحتجاجاً على عدم إستعاطهم تزويد سياراتهم بالمازوت

Lebanon 24
09-07-2021 | 08:49
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