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الفرزلي: المادة 91 من النظام المجلس تلزم ارفاق الطلب بخلاصة عن الادلة ويجب التأكد من حيثيات الملاحقة لنبني على الشيء مقتضاه

Lebanon 24
09-07-2021 | 09:05
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الفرزلي من عين التينة: بعد الاطلاع على ما تضمنه طلب القاضي البيطار ومراجعة المواد الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب لاسيما المادة 91 تقرر وجوب طلب خلاصة عن الادلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والتي من شأنها اثبات الشبهات المتعلقة بكل من ال
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