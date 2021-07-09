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الجيش الإيراني: نراقب بدقة التحركات على مستوى الحدود مع أفغانستان ولن نسمح بأي دخول غير قانوني لأراضينا

Lebanon 24
09-07-2021 | 11:09
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