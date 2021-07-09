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البنتاغون لسكاي نيوز عربية: لا حلّ عسكريا للتهديدات التي نراها في العراق ما نريده هو رؤية حكومة عراقية مستقرة وذات سيادة

Lebanon 24
09-07-2021 | 13:44
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