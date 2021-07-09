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الخارجية الأميركية: سفيرنا في بيروت يجري محادثات ثلاثية مع نظيريه الفرنسي والسعودي بشأن الأوضاع في لبنان

Lebanon 24
09-07-2021 | 14:39
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