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"وول ستريت جورنال": سفارة واشنطن بكابل ستخفض عدد المتعاقدين الأفغان وآخرين

Lebanon 24
09-07-2021 | 15:52
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