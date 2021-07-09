أخبار عاجلة

مصر تسجّل أقل حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ 19 تشرين الأول

Lebanon 24
09-07-2021 | 20:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا
lebanon 24
10/07/2021 09:09:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تسجيل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة في جنوب إفريقيا
lebanon 24
10/07/2021 09:09:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تسجل انخفاضا متواصلا للإصابات اليومية بكورونا
lebanon 24
10/07/2021 09:09:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الهند تسجل 3293 وفاة ونحو 363 ألف إصابة بكورونا في أكبر حصيلة يومية للوباء يسجلها بلد حول العالم
lebanon 24
10/07/2021 09:09:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:10 | 2021-07-09
19:45 | 2021-07-09
19:42 | 2021-07-09
18:27 | 2021-07-09
18:08 | 2021-07-09
17:46 | 2021-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website