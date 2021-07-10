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مجموعة من الشبان قطعت طريق عام حلبا مفرق بلدة وادي الجاموس والطريق عند مفرق بلدة السنديانة احتجاجًا على تردي الأوضاع

Lebanon 24
10-07-2021 | 06:54
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