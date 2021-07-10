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متحدث باسم أهالي شهداء المرفأ من وسط بيروت: في الأمس كذبوا علينا ومن المعيب جداً ما حصل ونحن لن نبقى في منازلنا إننا سننزل إلى الشارع وإلى كل مكان
Lebanon 24
10-07-2021
|
10:36
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