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متحدث باسم أهالي شهداء المرفأ من وسط بيروت: في الأمس كذبوا علينا ومن المعيب جداً ما حصل ونحن لن نبقى في منازلنا إننا سننزل إلى الشارع وإلى كل مكان

Lebanon 24
10-07-2021 | 10:36
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