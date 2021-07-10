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الجيش الأوكراني يعلن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين في الشرق الانفصالي الموالي لروسيا، على خلفية توترات متصاعدة في منطقة النزاع المستمر منذ 2014

Lebanon 24
10-07-2021 | 11:19
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